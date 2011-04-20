Харків. 20 квітня. УНІАН. Україна відправляє до Іраку першу партію бронетранспортерів БТР-4.

Як передає кореспондент УНІАН, Державне підприємство «Завод ім. Малишева» сьогодні відвантажило зі своєї території для відправки Збройним силам Багдаду 26 одиниць техніки.

За словами генерального директора ДП «Завод ім. Малишева» Володимира МАЗІНА, поставки військової техніки здійснюються в рамках контракту між Україною та Іраком, який був підписаний 2009 року.

Колісні БТР-4 розроблені Харківським конструкторським бюро ім. Морозова, і перша партія машин для Іраку виготовлена на виробничій базі цього казенного підприємства.

Гендиректор зазначив, що перша партія бронетрансортерів була виготовлена в досить складних умовах і в короткі терміни. Іноземний замовник при підписанні акту здачі-прийомки машин «практично не мав до них зауважень».

«Це результат складної роботи, проект великий не лише для заводу та області, а й для всієї держави. Підписання контракту було великим політичним кроком. У нас є всі можливості для виконання проекту, і ми довели, що можемо виконувати серйозні завдання», - сказав В.МАЗІН.

В числі 26 одиниць техніки, яку сьогодні відвантажує завод, - тренажери, машини техобслуговування, створені на базі автомобілів «КРАЗ», а також командирсько-штабні та санітарні машини, створені на базі БТР-4.

В.МАЗІН також зазначив, що завод приступає до роботи над другою партією БТРів кількістю в 62 одиниці. Терміни їх передачі будуть обумовлені у ході переговорів із замовником.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році Україна підписала з Іраком контракт, згідно з яким має поставити до березня 2012 року 420 одиниць БРТ-4. Співвиконавцем контракту виступає державне підприємство «Завод ім. Малишева» (Харків). Вартість контракту, яким передбачено, зокрема, поставки з України в Ірак літаків Ан-32 та ремонт авіатехніки, становить 2,4 млрд. дол.

На знімку: бронетранспортер БТР-4 на Міжнародній виставці озброєнь IDEX-2011 в Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА