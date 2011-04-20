Харків. 20 квітня. УНІАН. У Куп’янську під обвалом землі загинув чоловік.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

На місці пригоди правоохоронці встановили, що непрацюючий 30-річний місцевий житель викопував металобрухт на сміттєзвалищі. Через недотримання елементарних правил безпеки стався обвал земля, яким накрило чоловіка.

Тіло загиблого без видимих ознак насильницької смерті направлено до моргу, про подію повідомлено родичам чоловіка, повідомили в ЦЗГ.