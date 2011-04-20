У Пролетарці виявлено 380 снарядів
16:28, 20 квітня 2011Харьків
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Арсенал часів війни
Харків. 20 квітня. УНІАН. На Харківщині в селищі Пролетарка поблизу залізничної станції «Розорене» піротехнічна група МНС виявила арсенал артилерійських снарядів часів Великої Вітчизняної війни.
Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, загалом було виявлено та вилучено 380 артснарядів діаметром 122 мм.
За даними рятівників, учора було знешкоджено 170 снарядів, сьогодні планується знешкодити решту 210 боєприпасів.
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