Сапронов: шукаємо внутрішніх ворогів реформ

Харків. 23 квітня. УНІАН. Колишні чиновники Харківської облдержадміністрації будуть притягнуті до відповідальності за фактами перевищення службових повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив під час засідання колегії Харківської облдержадміністрації заступник губернатора Юрій САПРОНОВ.

Він повідомив, що у зв`язку з незаконним оформленням та видачею Головним управлінням зовнішньоекономічних зв`язків і міжнародних відносин разових ліцензій у період з травня по жовтень 2010 року було проведене службове розслідування. За його результатами губернатором Михайлом ДОБКІНИМ були направлені звернення в Управління Служби безпеки України в Харківській області та у Прокуратуру Харківської області. Стосовно колишнього заступника начальника Головного управління зовнішньоекономічних зв`язків та європейської інтеграції і колишнього головного спеціаліста триває слідство за фактом перевищення службових повноважень під час видачі разових ліцензій.

Заступник губернатора заявив про неприпустимість подібний дій і повідомив про порушення кримінальної справи стосовно держпосадовців.

«Ми будемо суворо присікати подібні дії. Ми не боїмося виносити сміття з хати і продовжуємо шукати внутрішніх ворогів реформ, що проводяться в Україні та ініційованих Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. Прокуратура порушила кримінальну справу і, переконаний, доведе її до логічного кінця», - заявив Ю.САПРОНОВ.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН із власних джерел, фігурують прізвища заступника начальника управління Сергія ЖИВОЛУПА та головного спеціаліста Зої АСТРОТІНОЇ.