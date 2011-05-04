Російський Патріарх молитиметься у Харкові на майдані Свободи

Харків. 4 травня. УНІАН. 8 травня Предстоятель Російської православної церкви Патріарх Московський і Всієї Русі Кирил візьме участь у божественній літургії на площі Свободи у Харкові. Про це інформує сайт Харківської єпархії УПЦ Московського патріархату.

Як повідомляв УНІАН, Патріарх Кирил 7-8 травня відвідає Харків, де візьме участь у торжествах з нагоди 90-річного ювілею митрополита Харківського і Богодуховського (УПЦ МП) Никодима.

Згідно з повідомленням сайту Харківської єпархії, це буде перший Первосвятітельський візит до Харкова Патріарха Кирила

За уточненою інформацією про візит, Предстоятель РПЦ прибуде до столиці Слобожанщини 7 травня. Після прибуття в аеропорт цього дня він відвідає Благовіщенський кафедральний собор (УПЦ МП), а також візьме участь в академії, присвяченій 90-ріттю з дня народження митрополита Никодима (Харківський академічний театр опери і балету ім. Лисенка).

8 травня у богослужіння на головній площі Харкова разом з Патріархом Кирилом також візьмуть участь Митрополит Київський і всієї України Володимир та інші православні ієрархи з Росії, України та зарубіжжя.

Цього ж дня Предстоятель РПЦ покладе квіти до Меморіального комплексу Слави і завершить свій візит до столиці Слобожанщини.