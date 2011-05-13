На Харківщині податківці стали менше трусити дрібних підприємців

Харків. 13 травня. УНІАН. На Харківщині в 1 кварталі 2011 р. Державна податкова адміністрація на 30% зменшили кількість планових перевірок представників малого бізнесу.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації в Харківській області, у цілому за цей період проведено 185 планових перевірок суб’єктів господарювання – фізичних осіб.

При цьому в податковій адміністрації наголошують, що «зменшення кількості перевірок жодним чином не позначилося на їх якості та результативності». Так, за результатами проведених контрольно-перевірочних заходів надходження до бюджету перевищили минулорічні показники на 1,2 млн. грн. і перевищили 4,4 млн. грн.

У ДПА зазначають, що для підвищення результативності планових перевірок «більше уваги стало приділятися аналітичній діяльності, на повну потужність використовуються можливості інформаційних баз».

У податковій запевнили, що у 2 кварталі 2011 р. кількість планових перевірок харківських підприємців планується зменшити на 50%.