Маренич нагороджена високою Почесною грамотою

До Дня журналіста

Харків. 17 травня. УНІАН. Начальник управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації Вікторія МАРЕНИЧ нагороджена Почесною грамотою Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення. Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, нагороду В.МАРЕНИЧ вручено «за значний внесок у розвиток електронних ЗМІ регіону, високий професіоналізм та відповідальну працю». Почесними грамотами Національної ради з нагоди Дня журналіста нагороджена також низка представників журналістської галузі України.

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