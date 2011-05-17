Маренич нагороджена високою Почесною грамотою
12:07, 17 травня 2011Харьків
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До Дня журналіста
Харків. 17 травня. УНІАН. Начальник управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації Вікторія МАРЕНИЧ нагороджена Почесною грамотою Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.
Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, нагороду В.МАРЕНИЧ вручено «за значний внесок у розвиток електронних ЗМІ регіону, високий професіоналізм та відповідальну працю».
Почесними грамотами Національної ради з нагоди Дня журналіста нагороджена також низка представників журналістської галузі України.
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