Ярославський обіцяє здати всі об’єкти Євро-2012 до кінця 2011 року

Харків. 18 травня. УНІАН. Президент групи DCH, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012. Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ заявив, що всі головні об’єкти до Євро-2012 у Харкові, які споруджуються коштом приватного інвестора, будуть здані до кінця 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив 17 травня у Харкові українським та іноземним журналістам за підсумками прес-туру, що пройшов по об’єктах, які будуються до проведення ігор фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

«Всі свої об’єкти до Євро-2012 ми здамо до кінця 2011 року», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

За його словами, це торкається Міжнародного аеропорту «Харків», ОСК «Металіст», тренувальної бази ФК «Металіст», 5-зіркового готелю Kharkiv Palace - проектів, які реалізує група DCH.

Зокрема, сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, «першого липня відкриваємо тимчасовий термінал», у вересні - історичне приміщення аеровокзалу, «і аеропорт фактично буде готовий до кінця року», «незабаром завершуємо добудову тренувальної бази ФК «Металіст», «5 грудня 2011 року буде відкритий готель Kharkiv Palace». «Всі вони, - наголосив бізнесмен, - будуть на 100% готові до кінця року».

На запитання, чи знадобляться додаткові приватні інвестиції в ці об’єкти, крім заявлених 250 млн. доларів, О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ зазначив, що ця сума не збільшиться, а якщо й зросте, то «зовсім несуттєво: десь на 2-3 мільйони». При цьому бізнесмен висловив задоволення від приватно-державного партнерства. Інвестор повідомив, що цього року «держава перерахувала близько 300 млн. грн.», і він очікує стабільних надходжень.

Директор Турніру УЄФА Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ, який також оглянув об’єкти, відмітив достатній рівень їхньої готовності та вказав на відповідність дотримання вимог УЄФА. «Згідно з тими гарантіями, які свого часу уряд надав УЄФА, аеропортний комплекс має бути зданий до кінця цього року», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ, відвідавши аеропорт. Говорячи про інші об’єкти, він зазначив, що «сьогодні питання тренувальних баз перестало бути критичним для Харкова». «Ми не маємо жодних сумнівів, що цей об’єкт вчасно буде зданий в експлуатацію, і він стане комфортним місцем для розміщення міні штаб-квартири для УЄФА», - сказав директор Турніру про готель Kharkiv Palace.

«Ситуація по Харкову поліпшилася», - наголосив М.ЛУБКІВСЬКИЙ, відмітивши, що всі питання, які торкаються зокрема відповідальності місцевої влади, в робочому порядку вирішуються з її представниками.

На запитання, «на скільки відсотків готовий Харків?», директор Турніру відповів, що йому не просто сказати про це, «тому що тут важко виміряти відсотками». Загалом він виокремив Харків серед восьми приймаючих міст і висловив подяку О.ЯРОСЛАВСЬОМУ за великий внесок у підготовку міста до Євро-2012.

Фото Ігоря ЧЕКАЧКОВА