На Харківщині з початку року у водоймах потонуло 17 осіб

Харків. 25 травня. УНІАН. В Харківській області з початку року у водоймах потонуло 17 осіб, у тому числі 2 дитини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в ефірі обласного радіо заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор ШУРМА.

За його словами, це досить тривожна статистика, і влада аналізує ситуацію, аби мінімізувати ризики.

«Ми маємо дуже сумну статистику щодо випадків загибелі людей на водних об’єктах. За 2010 рік у Харківській області потонули 124 людини, з початку 2011 року потонули вже 17 людей, в т.ч. 2 дитини. Потрібно мінімізувати ризики, щоб у майбутньому нічого подібного не відбувалося», - сказав І.ШУРМА.

Він зазначив, що причинами загибелі людей на воді, як правило, є поєднання цілого ряду несприятливих чинників - спека, особиста самовпевненість, вживання спиртного, купання в необладнаних місцях, байдужість батьків, і вирішальним є людський фактор.

«Жодний фінансовий ресурс та управлінські методи не дадуть нам нічого позитивного, якщо ми не зрозуміємо, що найбільша проблема – це людський фактор. Все залежить від кожної людини. Якщо людина нехтує правилами поведінки на воді та своєю власною безпекою, то це часто завершується дуже сумно», - наголосив І.ШУРМА.

Заступник губернатора повідомив, що на засіданні обласної ради з питань безпечної життєдіяльності населення були розроблені заходи, спрямовані на підвищення безпеки людей на водоймищах регіону. Особлива увага була приділена Борівському та Вовчанському районам, де розташовано найбільша кількість водойм.

Довідка УНІАН. На території Харківської області існує 867 річок, з них - 1 велика, 373 середніх і малих, 57 водосховищ, 2538 ставків та 583 озера різної величини.