Харків виділяє на програму доступне житло 5 млн. грн.

Харків. 25 травня. УНІАН. На реалізацію програми доступного житла в Харкові з міського бюджету виділено 5 млн. грн.



Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника управління квартирного обліку та розподілу житлової площі Харківської міськради Надію ПОЛОВ’ЯНСЬКУ.

«Ухвалено державну програму «Доступне житло», і в Харкові також уперше ухвалено відповідну програму. У ній мають право брати участь ті, хто перебував на обліку або має потребу поліпшення житлових умов», - сказала Н.ПОЛОВ’ЯНСЬКА.

Вона повідомила, що, згідно з програмою, на кожну людину передбачається 21 кв. м плюс 10,5 кв. м на сім`ю. Держава оплачує 30 % цієї площі, решту 70 % потрібно внести відразу.

«Умови не всім доступні, - зазначила начальник управління, - але, тим не менше, близько 40 осіб у минулому році взяли участь у програмі. Цього року по Харкову вже пишуть відповідні заяви на участь у програмі».