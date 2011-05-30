У Харкові новий головний лікар наркодиспансеру

Нового керівника представив Шурма

Харків. 30 травня. УНІАН. Призначено нового головного лікаря Обласного наркологічного диспансеру. Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, розпорядженням губернатора на цю посаду призначений Костянтин ГАПОНОВ. Нового керівника представив колективу заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор ШУРМА. Завдання нового головного лікаря, зазначив віце-губернатор, – вибудувати модель єдиного медичного простору в наркологічній службі області.

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