На Харківщині горить суха трава

Харків. 1 червня. УНІАН. На Харківщині побільшало число пожеж - минулої доби рятувальники 14 раз виїжджали на гасіння сухої трави.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МНС України в Харківській області, 31 травня найбільша пожежа виникла в Кегичівському районі неподалік Калинівки.

Вогнем була охоплена трава в посадці. Площа пожежі становила близько 1000 кв. метрів. Повідомлення до МНС надійшло о 19.54, о 20.20 пожежа була ліквідована. Причина загоряння встановлюється.