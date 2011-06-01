На Харківщині горить суха трава
09:27, 01 червня 2011Харьків
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Учора – 14 виїздів бригад МНС
Харків. 1 червня. УНІАН. На Харківщині побільшало число пожеж - минулої доби рятувальники 14 раз виїжджали на гасіння сухої трави.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МНС України в Харківській області, 31 травня найбільша пожежа виникла в Кегичівському районі неподалік Калинівки.
Вогнем була охоплена трава в посадці. Площа пожежі становила близько 1000 кв. метрів. Повідомлення до МНС надійшло о 19.54, о 20.20 пожежа була ліквідована. Причина загоряння встановлюється.
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