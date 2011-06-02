«Металіст» взяв у оренду харківський стадіон «Динамо»

Харків. 1 червня. УНІАН. Футбольний клуб «Металіст» узяв у оренду на 3 роки харківський стадіон «Динамо».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі групи DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО, яка реалізує проекти до Євро-2012 у Харкові, відповідний договір 1 червня був підписаний між керівництвом клубу та футбольним спортивним товариством «Динамо» (Харків).

Згідно з договором, ФК «Металіст» використовуватиме спортивний об`єкт для тренувань і матчів дублюючого складу, а також юнацьких команд. Крім того, на базі стадіону «Динамо» буде створено філія дитячої футбольної академії «Металіст», що дозволить харківському клубу розширити селекційні можливості на дитячому рівні.

Зазначається, що співпраця «Металіста» і товариства «Динамо» розпочалася навесні цього року. Ще до укладення договору оренди об`єкт був приведений в порядок силами групи DCH, в структуру якої входить ФК «Металіст». Зокрема, була проведена реставрація трибун, заміна пластикових сидінь, попередня реконструкція газонного покриття. Планується, що до Євро-2012 буде проведений цілий комплекс робіт, який дозволить стадіону «Динамо» стати резервною ареною континентальної футбольної першості.

Як повідомляли ЗМІ, як об`єкт Євро-2012 стадіон «Динамо» розглядався й раніше, проте міська влада, яка публічно взяла на себе зобов`язання з реконструкції арени, так нічого й не зробили для їх реалізації. Відповідно, реконструкція «Динамо» була здійснена за рахунок приватних інвестицій.