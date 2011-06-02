В обласному апеляційному суді новий керівник

Харків. 2 червня. УНІАН. Приступив до виконання обов’язків новий голова апеляційного суду Харківської області Андрій СОЛОДКОВ.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, А.СОЛОДКОВА в середу представив колективу суду голова вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Леонід ФЕСЕНКО.

В церемонії представлення нового керівника взяв участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

Промовляючи перед учасників церемонії, Л.ФЕСЕНКО сказав: «Ви чудово знаєте Андрія СОЛОДКОВА. Це людина високопрофесійна, відповідальна. Він звалив на себе неймовірно велику ношу зі здійснення правосуддя, з управління апеляційним судом Харківської області. Переважна більшість працівників судового корпусу Харківщини є високопрофесійними людьми, які з честю чинять правосуддя в Україні, і я хочу побажати всім вам подальшої плідної роботи в цій нелегкій справі».

Також з призначенням А.СОЛОДКОВА привітали Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС, ректор Юридична академія ім. Ярослава Мудрого Василь ТАЦІЙ, начальник управління СБУ України в Харківській області Олександр ПОЛКОВНИЧЕНКО, начальник управління МВС України в Харківській області Михайло МАРТИНОВ.