Харків. 2 червня. УНІАН. Харківська та Бєлгородська області зміцнюють партнерські стосунки.

Як повідомив заступник голови ХОДА Юрій САПРОНОВ, 1 червня в рамках днів Харківщини в Бєлгородській області відбулася конференція «Харківська та Бєлгородська області - регіони-партнери».

На конференції була представлена програма створення українсько-російського технопарку «Слобожанщина», засновниками якого виступають з української сторони – науковий парк «ФЕД», Харківський національний університет імені Каразіна та Харківський національний університет радіоелектроніки, з російської – Федеральна державна автономна освітня установа вищої професійної освіти «Бєлгородський державний національний дослідницький університет».

Велику зацікавленість учасників конференції викликала структура майбутнього технопарку, напрямки його роботи та інноваційні технології, які він планує комерціалізувати. Головним результатом проведення заходу стало підписання Протоколу про наміри щодо створення Українсько-Російського технологічного парку «Слобожанщина».

«Ми спільно з бєлгородськими колегами працюємо над збільшенням інвестиційної складової у двосторонньому співробітництві, знаходимося в пошуку нових спільних форм кооперації підприємств на основі інноваційних підходів. Підписання Протоколу про наміри щодо створення українсько-російського технологічного парку «Слобожанщина» - це значний крок уперед в рамках реалізації інноваційного потенціалу наших регіонів», - зазначив у ході конференції Ю.САПРОНОВ.

Сайт Харківської ОДА

