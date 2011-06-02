У п'ятницю на сході спека

Харків. 2 червня. УНІАН. Завтра у західних областях та в південній частині України очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с, у карпатському регіоні та в Криму подекуди сильні зливи.

На решті території без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°, у Криму та карпатському регіоні 23-28°; у Карпатах вночі 8-13°, вдень 15-20°.

У Київській області у п’ятницю опади не очікуються. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°. У Києві температура вночі 18-20°, вдень 29-31°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 18-23°; у Дніпрі біля Києва 21°.

