На Харківщині чоловік заживо спалив жінку, що з’їла його цуценя

Харків. 3 червня. УНІАН. На Харківщині суд на 10 років позбавив волі чоловіка, який заживо спалив жінку, котра з’їла його цуценя.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, відповідний вирок Красноградського райсуду винесений 28-річному ніде не працюючому, раніше неодноразово судимому мешканцеві міста Краснограда.

Встановлено, що, звільнившись із місць позбавлення волі за скоєння умисних злочинів, він знову вчинив особливо тяжкий злочин. В листопаді 2010 року між п’яним чоловіком та сусідкою по будинку, яка також була в нетверезому стані, виникла сварка. Причиною стало зникнення щеняти, яке викрала сусідка та використала для їжі. Через це та давню неприязнь до жінки власник цуценяти вирішив убити її. Після багатьох ударів кулаками нападника, остання впала на землю. Чоловік, знайшовши пляшку з легкозаймистою рідиною, діючи з особливою жорстокістю, облив потерпілу і підпалив. За кілька днів потерпіла померла в опіковому відділенні Харківської лікарні швидкої невідкладної медичної допомоги.



Державне обвинувачення в суді підтримував прокурор Красноградського району Андрій ЯКОВЛЄВ, який пропонував суду більш сувору міру покарання для підсудного. Вирок суду ще не набрав чинності. Прокурором району його буде оскаржено у зв’язку з м`якістю покарання, повідомили у прес-службі.