У суботу в центрі Харкова закривається рух транспорту

Харків. 3 червня. УНІАН. На час проведення масових заходів 4 червня з 10.00 до 14.00 буде закрито рух транспорту по площі Свободи й площі Конституції на ділянці від провулку Спартаківського до провулку Мечникова, а також по вулулиці Сумській на ділянці від провулку Мечникова до площі Свободи.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, на цей період тимчасово зміниться шлях прямування маршрутів громадського транспорту:

- тролейбуси маршруту № 18 ходитимуть від ст. м. «Наукова»;

- тролейбуси маршруту № 11 ходитимуть до пл. Карла Маркса;

- автобусний маршрут № 119е: пров. Вірменський – пл. Рози Люксембург – пл. Пролетарська – вул. Клочківська – узвіз Пасіонарії – пр. Правди – пр. Леніна і далі за маршрутом;

- автобуси маршрутів № 217е, 20е, 88е, 33е, 293е, 44, 111е, 215е здійснюватимуть висадку й посадку пасажирів на ст. м. «Наукова»;

- автобусний маршрут № 77е: пр. Леніна - пр. Правди - узвіз Пасіонарії - вул. Клочківська і далі за маршрутом;

- автобусні маршрути № 245е, 270е, 97е: узвіз Пассіонарії - пр. Правди – пр. Леніна (висадка та посадка пасажирів на ст. м. «Наукова»);

- автобусні маршрути № 65е, 296е: пр. Правди – пр. Леніна – пр. Правди і далі за маршрутом;

- автобуси маршрутів № 219е, 218е тимчасово змінять кінцеву зупинку та здійснюватимуть висадку пасажирів на зупинці «вул. Університетська» (коло тролейбусів № 3, 5, 6);

- автобуси маршрутів № 269е, 249е тимчасово змінять кінцеву зупинку та здійснюватимуть висадку пасажирів на зупинці «пров. Короленка» (кінцева зупинка автобусного маршруту № 251е);

- автобуси маршруту № 89е тимчасово здійснюватимуть об’їзд вказаної ділянки: вул. Пушкінська – пров. Театральний – вул. Мельникова – вул. Громадянська – Харківська набережна – вул. Кооперативна – вул. Гамарника – вул. Академіка Вернадського – пр. Гагаріна – перехрестя пр. Гагаріна та вул. Південнопроектної - пр. Гагаріна - вул. Академіка Вернадського - вул. Гамарника – пров. Короленка – вул. Пушкінська і далі за маршрутом;

- автобусний маршрут № 202е: узвіз Соборності - вул. Клочківська - узвіз Пасіонарії – пр. Правди – вул. Сумська і далі за маршрутом;

- автобуси маршрутів № 272е, 241е, які проходять по пров. Мечнікова та пл. Конституції, і здійснюватимуть висадку пасажирів на зупинці «пров. Костюринський» (кінцева зупинка автобусів № 304е).