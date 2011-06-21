Сьогодні Педешко проведе прес-конференцію

Початок о 14.00

Харків. 21 червня. УНІАН. Сьогодні о 14.00 у прес-центр Харківської облдержадміністрації (вул. Сумська, 64, 5 поверх, к. 170) розпочнеться прес-конференція начальника Головного управління зовнішньо-економічних зв’язків та міжнародних відносин облдержадміністрації Анатолія ПЕДЕШКА щодо Програми розвитку експортного потенціалу Харківської області та підвищення конкурентоспроможності продукції на зовнішніх ринках до 2016 року. Сайт ХОДА

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