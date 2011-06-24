Богословську обізвали відьмою

Харків. 24 червня. УНІАН. Богословську під Печерським судом зустріли вигуками: «Відьма! Відьма!»

Народний депутат від Партії регіонів Інна БОГОСЛОВСЬКА прийшла до Печерського районного суду Києва, який сьогодні розпочав попередній розгляд кримінальної справи щодо газових угод з РФ 2009 року, укладених екс-прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, прихильники Ю.ТИМОШЕНКО зустріли І.БОГОСЛОВСЬКУ вигуками: «Відьма! Відьма!».

На знімку: Інна БОГОСЛОВСЬКА на мітингу у Харкові (архів УНІАН).