Харків’янка продала в сексуальне рабство трьох жінок

Харків. 24 червня. УНІАН. Учора в Харкові правоохоронці затримали місцеву жительку, яка продала трьох жінок у сексуальне рабство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Правоохоронці встановили, що 2010 року жінка вивезла до сусідньої держави трьох жительок Харкова, де продала їх сутенерам для сексуальної експлуатації.

Наразі всіх потерпілих повернуто в Україну. Триває слідство.