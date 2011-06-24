Добкін взяв участь у «прямій» телефонній лінії

Харків. 24 червня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН взяв участь в «прямій» телефонній лінії в редакції газети «Комсомольская правда в Украине» Харьковский выпуск», в ході якої відповів на численні запитання читачів стосовно нагальних проблем розвитку нашого регіону.

Зокрема, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, М.ДОБКІН торкнувся теми ремонту доріг, будівництва та розвитку інфраструктури області, урегулювання спірних майнових питань, формування цін на продукти харчування.

Повний текст розмови губернатора з жителями регіону вийде друком у газеті «Комсомольская прадв в Украине» Харьковский выпуск» в четвер, 30 червня.