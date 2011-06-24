У Харкові виступить хор з Іспанії

Харків. 24 червня. УНІАН. У Харкові з концертами виступить Молодіжний хор муніципальної консерваторії міста Манреса (Каталонія, Іспанія).

Як повідомив кореспонденту УНІАН художній керівник хору Національного університету «Харківський політехнічний інститут» Фелікс СОКОЛ, на запрошення цього вузу іспанський хор дасть концерти у Харкові в рамках Всеукраїнського фестивалю хорових колективів технічних навчальних закладів «Співоча феєрія -2011».

28 червня сольний концерт іспанського хору пройде в Будинку органної та камерної музики при Свято-Успенському соборі (початок - 18.30).

29 червня спільний концерт камерного хору ХПІ та іспанського колективу відбудеться у Палаці студентів ХПІ. Початок о 18.00.

У виконанні колективів пролунають твори вітчизняних та зарубіжних композиторів. Вхід на обидва концерти вільний.