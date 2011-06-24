Богословська не пробачить тим, хто її облив водою
Депутат наскаржиться міліції
Харків. 24 червня. УНІАН. Народний депутат від Партії регіонів, харів’янка Інна БОГОСЛОВСЬКА обіцяє звернутися до правоохоронних органів для притягнення до відповідальності прихильників екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, які облили її водою у залі засідання Печерського районного суду Києва.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам під час перерви у судовому засіданні.
Як повідомляв УНІАН, прихильники Ю.ТИМОШЕНКО у залі Печерського райсуду облили І.БОГОСЛОВСЬКУ водою. Спочатку її випадково облили водою, коли Ю.ТИМОШЕНКО пробиралася крізь натовп до свого місця. А вдруге якась жінка облила І.БОГОСЛОВСЬКУ навмисно, на що та, звертаючись до охорони, сказала: «Охорона, подивіться, що роблять ці ублюдки!».
У відповідь на її вигук прихильники Ю.ТИМОШЕНКО з іронією відповіли: «Це душ, це Божа вода».