У Харкові не вимикали 5-го каналу - прес-служба ОДА

Харків. 25 червня. УНІАН. Жодної перерви у мовленні 5 каналу у Харкові та області не відбувалося.

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на дані представника Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення в Харківській області Тетяни ДОЛБНІ.



«Жодного звернення чи то скарги до представника Національної ради не надійшло, як це зазвичай відбувається, коли переривається мовлення. Відтак, заяви щодо так званої заборони мовлення «5 каналу» на Харківщині є голослівними та не відповідають дійсності», - сказала Т.ДОЛБНЯ, відповідаючи на запит управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації.