Завтра перекриють рух по проспекту Гагаріна

Харків. 25 червня. УНІАН. У неділю буде повністю закрито рух транспорту по прроспекту Гагаріна.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, рух з 8.00 до 24.00 26 червня на ділянці від залізничного шляхопроводу до вулиці Каштанової (на смузі в напрямку аеропорту) перекриють у зв`язку з виконанням будівельних робіт з капітального ремонту проспекту.

На цей період рух тролейбусів буде організовано таким чином:

тролейбусний маршрут №3: вул. 12 Квітня – вул. Косіора – пр. Героїв Сталінграда – вул. Одеська;

тролейбусний маршрут №5: аеропорт – пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда – вул. Харківських Дивізій (парк «Зустріч»);

тролейбусний маршрут №6: ст. «Основа» - пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда – вул. Харківських Дивізій (парк «Зустріч»).