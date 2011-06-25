Завтра перекриють рух по проспекту Гагаріна
Харків. 25 червня. УНІАН. У неділю буде повністю закрито рух транспорту по прроспекту Гагаріна.
Як повідомляє сайт Харківської міськради, рух з 8.00 до 24.00 26 червня на ділянці від залізничного шляхопроводу до вулиці Каштанової (на смузі в напрямку аеропорту) перекриють у зв`язку з виконанням будівельних робіт з капітального ремонту проспекту.
На цей період рух тролейбусів буде організовано таким чином:
тролейбусний маршрут №3: вул. 12 Квітня – вул. Косіора – пр. Героїв Сталінграда – вул. Одеська;
тролейбусний маршрут №5: аеропорт – пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда – вул. Харківських Дивізій (парк «Зустріч»);
тролейбусний маршрут №6: ст. «Основа» - пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда – вул. Харківських Дивізій (парк «Зустріч»).