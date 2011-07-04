У Москві підписано установчі документи технопарку «Слобожанщина»

Харків. 4 липня. УНІАН. У Москві підписано установчі документи українсько-російського технопарку «Слобожанщина»

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, підписання документів відбулося в рамках Міждержавної виставки «20 років СНД: до нових обріїв партнерства», присвяченої 20-річчю Співдружності Незалежних Держав.

Делегація Харківської області на чолі із заступником губернатора Юрієм САПРОНОВИМ, яка брала участь у форумі, представила на виставці експозицію регіону в рамках Національного стенду України.

За словами віце-губернатора, ключове місце у національній експозиції України посіли галузі, у яких використання інновацій сприяє зростанню конкурентоспроможності продукції.

Цілі проведення виставки - сприяння розвитку міждержавного співробітництва за пріоритетними напрямами діяльності СНД в економічній, соціальній та гуманітарній сферах, формуванню позитивного інноваційного та інвестиційного іміджу держав-учасниць Співдружності, розвитку конструктивної взаємодії та стратегічного партнерства, демонстрація вже досягнутих результатів та перспектив.