Добкін вручив аграріям ключі від нових комбайнів

Харків. 7 липня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН вручив аграріям ключі від перших шести комбайнів, які були закуплені в рамках обласної Програми підтримки сільгоспвиробників.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, нові машини отримали підприємства Вовчанського, Чугуївського, Печенізького та Лозівського районів.

На придбання нової сільгосптехніки для підприємств було виділено 900 тис. грн. Згідно з Програмою, 70% вартості комбайна оплачує підприємство і 30% виділяється з обласного бюджету.

Губернатор підкреслив, що в області такий досвід запроваджено вперше, і якщо він буде успішним, то ця Програма буде продовжена наступного року. З кожним роком сума коштів, що виділяються на придбання техніки, буде збільшуватися.

Всього на виконання Програми було виділено 6 млн. грн., на цю суму спільними зусиллями агропідприємств та бюджету можна придбати 22 комбайна.