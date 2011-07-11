Харківщина вивчить позитивний досвід Криму

Харків.11 липня. УНІАН. Харківська область вивчить позитивний досвід Автономної республіки Крим

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це у ході брифінгу за підсумками офіційної зустрічі Харківської делегації з головою Ради міністрів Криму Василем ДЖАРТИ сказав голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

Губернатор розповів про перші кроки, які будуть зроблені в рамках підписаної Угоди про співпрацю.

«Це - не формальний документ. Робота керівництва Автономної республіки Крим визнана однією з кращих в країні, і тому нам цікаво перейняти досвід наших колег», - сказав М.ДОБКІН.

Він повідомив, що будуть створені робочі групи, які складатимуться з фахівців облдержадміністрації і Ради Міністрів АР Крим, які вивчать позитивний кримський і харківський досвід та визначать, що з нього може застосувати на своїй території та чи інша сторона.

За словами губернатора, ближче до осені планується провести зустрічі керівників провідних вузів Харківської області та Криму, а також харківських і кримських бізнес-кіл. Він зазначив, що точно місця проведення зустрічей поки не визначені, але ймовірно, що бізнес-зустрічі можуть відбутися в рамках Міжнародного економічного форуму «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи», який традиційно проходить в регіоні восени. «Наше завдання - створити умови, а бізнес сам почне між собою співпрацювати», - наголосив М.ДОБКІН.

Губернатор нагадав, що Угода укладена в рамках виконання доручення Президента України Віктора Януковича про Міжрегіональне співробітництво та зміцнення горизонтальних зв`язків на території Україні.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня ц.р. Харківська облдержадміністрація та Автономна республіка Крим підписали Угоду про співробітництво в торговельно-економічній, науково-технічній та культурній сферах.