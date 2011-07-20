Погода в четвер

Харків. 20 липня. УНІАН. Завтра в більшості регіонів України пройдуть дощі, вдень буде спекотно.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 21 липня буде мінлива хмарність. В західних областях, вдень і на Житомирщині, Вінниччині та Одещині грозові дощі, в окремих пунктах сильні зливи, град, шквали 19-24 м/с, в Карпатах та на Закарпатті дуже сильний дощ; на решті території без опадів, лише вдень в Київській, Черкаській, Кіровоградській та Миколаївській областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-22°, на узбережжі морів до 24°; вдень 28-33°, на півдні та сході місцями 35-38°, в західних областях 21-26°; на високогір`ї Карпат протягом доби 10-15°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-22°, вдень 28-33°.

У столиці мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 30-32°.

20 липня температура води в Чорному та Азовському морях 22-27°; у Дніпрі біля Києва 24°.