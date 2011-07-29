Названі переможці конкурсу «Краща продукція Харківщини»

Харків. 29 липня. УНІАН. Сьогодні в облдержадміністрації відбулося нагородження переможців обласного конкурсу «Краща продукція Харківщини», повідомляє сайт ОДА.

Вітаючи кращі підприємства Харківщини, віце-губернатор Юрій САПРОНОВ зазначив, що цей конкурс, який вже став традиційним для Харківщини, дозволяє показати досягнення харківських підприємств не лише на регіональному, а й на всеукраїнському рівні.

«Сьогоднішня церемонія - це ще одне підтвердження гідних результатів вашої безперервної роботи щодо поліпшення якості продукції та послуг, що надаються жителям регіону. Упевнений, що лауреати обласного конкурсу будуть високо оцінені на всеукраїнському конкурсі якості продукції. Різноманітність продукції, яка випускається вами, - найкращий доказ того, що харківські виробники високо тримають марку , - сказав Юрій САПРОНОВ.

Переможцями конкурсу визнано товари та послуги 56 видів продукції, лауреатами - 26 видів продукції. Серед переможців - Харківський завод шампанських вин, Харківський м`ясокомбінат, Чугуївський завод мінеральних вод, Приколотнянський олійноекстракційний завод, завод «Березовські мінеральні води», кондитерська фабрика «Солодкий світ», лікеро-горілчаний завод «Прайм», Салтівський м`ясокомбінат, фірма «КОДА», науково-виробниче підприємство «Укргазавтоматика», технологічна група «Екіпаж», ЗАТ «Харківський плитковий завод», науково-Виробничо фірма «Українська вагова компанія» та інші.