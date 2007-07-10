Фельдман через суд добиватиметься відміни рішень XIV сесії міськради

Харків. 10 липня. УНІАН. Народний депутат України від Блоку Юлії ТИМОШЕНКО, голова Харківської обласної організації ВО «Батьківщина» Олександр ФЕЛЬДМАН через суд добиватиметься відміни рішень XIV сесії Харківської міськради 5-го скликання, яка відбулася 4 липня 2007 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам О.ФЕЛЬДМАН, коментуючи хід і рішення сесії міськради, одним з головних питань на якій було затвердження Статуту територіальної громади Харкова.

О.ФЕЛЬДМАН вважає, що для відміни рішень сесії є всі підстави, оскільки частина питань, які були винесені на поряд денний сесії, навіть не розглядалася у комісіях міськради.

«Ми будемо подавати до суду з метою відміни всіх рішень сесії Харківської міськради, яка пройшла 4 липня», - заявив О.ФЕЛЬДМАН.

За його словами. «не треба бути юристом, аби розуміти, що коли на комісії розглядається 8 питань, а на сесію виноситься 80, то тут щось не так».

О.ФЕЛЬДМАН повідомив, що сьогодні юристи провадять правову експертизу процедури прийняття рішень, ухвалених на сесії, і на підставі цих висновків буде вирішено, оскаржувати всі чи деякі окремі рішення сесії.