Погода в четвер

Харків. 24 серпня. УНІАН. Завтра в Україні синоптики обіцяють суху і теплу погоду.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 25 серпня буде мінлива хмарність. Без опадів. У західній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°, в південній частині та на Закарпатті 15-20°; вдень 22-27°, в Карпатах 16-21°, на Закарпатті та півдні Одещини 29-34°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 22-27°.

У столиці без опадів. Температура вночі 12-14°, вдень 25-27°.

24 серпня температура води в Чорному та Азовському морях 20-25° (в районі Одеси 18°), у Дніпрі біля Києва 20°.