Міліція повідомляє подробиці стрілянини в офісі ГО «Патріоти України»

Харків. 24 серпня. УНІАН. Харківська міліція повідомляє деякі подробиці стрілянини в офісі громадської організації «Патріоти України», яка сталася 23 серпня.

«23 серпня о 18.40 до оператора служби «102», - йдеться у повідомленні, переданому УНІАН, - надійшло повідомлення, що у дворі будинку № 18 по вул. Римарська стріляють невідомі. Виїздом на місце було встановлено, що 23.08.11 близько 18.30 за вищевказаною адресою, де розташований офіс Харківської обласної громадської організації «Патріоти України», сталися скандал та бійка між громадянином 1963 року народження, мешканцем міста Харкова, та членами вказаної організації, під час яких останній зробив декілька пострілів зі спецзасобу для відстрілу гумових куль «Форт-12Р», внаслідок чого зазнали поранень та були госпіталізовані до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги:харків’янин 1980 року народження, з діагнозом рана кісті лівої руки та синці від гумових куль в області грудної клітини та мешканець Запорізької області Пологівського району 1988 року народження, із слідами пораненням шиї (стан здоров`я потерпілих - задовільний)».

Крім того, «дві відкриті черепно-мозкові травми, ножові поранення в області грудної клітини, забиття тім’яної області та тулубу зазнав 48-річний харків’янин та в непритомному стані був госпіталізований до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги, стан здоров`я - стабільно тяжкий, знаходиться в реанімаційному відділенні».

За даними міліції, «з місця події експертами-криміналістами вилучено стріляні гільзи до вказаного спецзасобу, молоток зі слідами речовини бурого кольору та телефонний дріт,15 патронів до спецзасобу «Форт-12Р», пістолет «Заракі»,10 димових шашок, сім ножів, кілька тисяч доларів, євро та національної валюти, комп’ютери, диски, листівки».

Слідчим відділом Дзержинського РВ порушена кримінальна справа за ст. 296, ч. 4 ККУ. Слідчі дії тривають, зазначається в повідомленні.