Металіст познущався над Сошо
23:03, 25 серпня 2011Харьків
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Харківський клуб влаштував французам справжнє Ватерлоо на їхньому полі…
Харків. 25 серпня. УНІАН. Харківський Металіст у матчі-відповіді раунду плей-офф Ліги Європи завдав нищівної поразки французькому Сошо на його полі.
Матч щойно завершився у Франції. Рахунок гри 4:0 на користь харків’ян.
Голи забили Соса (6), Кристальдо (11, 41), Тайсон (51).
За підсумком двох зустрічей Металіст виходить у наступну фазу змагань.
Фото сайту ФК «Металіст»
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