Добкін у Москві відзначає 20-ту річницю незалежності України

Харків. 14 вересня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН сьогодні бере участь в урочистому заході з нагоди 20-ї річниці незалежності України, який відбувається у Москві.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, захід організований Посольством України в Російській Федерації.

В ході урочистостей заплановано привітання перших осіб від української та російської сторін, демонстрація фотовиставки «Україна. Етапи становлення незалежності», а також виступи Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України ім. Павла Вірського та Академічного ансамблю пісні і танцю «Сіверські клейноди».