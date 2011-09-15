Обсяг сільгоспвиробництва збільшився на 44%

Харків. 15 вересня. УНІАН. Обсяг виробництва продукції сільського господарства в Харківській області за січень-серпень 2011 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшився на 43,6%, у тому числі на сільськогосподарських підприємствах - на 47,8%, у господарствах населення - на 41%.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управління статистики в Харківській області.

У звітний період обсяг виробництва м`яса всіх видів (у живій вазі) не змінився і становив 69,9 тис. тонн. Виробництво яєць птахів усіх видів збільшилося на 25,7% - до 897,1 млн. шт. Виробництво молока усіх видів скоротилося на 0,2% - до 321,2 тис. тонн.

Виробництво зернових і зернобобових збільшилося майже в 2,5 рази - до 22706,4 тис. ц. Виробництво картоплі збільшилося в 2,2 рази - до 9540,6 тис. ц. Виробництво овочів відкритого грунту збільшилося на 45,8% - до 3121,0 тис. ц. При цьому виробництво насіння соняшнику скоротилося на 82,4% - до 117,1 тис. ц.

У січні-серпні 2011 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року поголів`я великої рогатої худоби в господарствах усіх категорій скоротилося на 0,9% і на 1 вересня становило 219,0 тис. голів. При цьому поголів`я корів збільшилося на 2,1% - до 100,1 тис. голов.

Поголів`я овець і кіз скоротилося на 0,6% -до 93,1 тис. голів, поголів`я птахів усіх видів скоротилося на 5,9% - до 10460,8 тис. голів. Поголів`я свинячого стада скоротилося на 6,2% - до 262,6 тис. голів.