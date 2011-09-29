Металіст – АЗ 1:1

Харків. 30 вересня. УНІАН. Харківський Металіста у матчі другого туру групового етапу Ліги Європи зіграв унічию з голандським клубом АЗ Алкмаар.

Матч пройшов у Харкові на стадіоні «Металіст». Рахунок 1:1.

Першими гол забили гості на 26-й хвилині (Алтідор, 26). На 76-й хвилині Тайсон (76) зрівняв рахунок.

Отже, справдилися очікування головного тренера АЗ Гертьяна Вербеєка, який, прогнозуючи результат, на передматчовій прес-кронфеенції сказав: «було б добре не програти».

Склад Металіста: Горяїнов, Романчук, Вільягра, Едмар, Торсіглєрі, Хав`єр (к), Соса, Торрес (Девіч 70), Кристальдо, Гуйє, Тайсон (Шелаєв 90+2). Запас: Старцев, Березовчук, Шелаєв, Валяєв, Пшеничних, Бланко.

Склад АЗ: Альварадо, Марселліс, Гудмундссон (Ортіс 78), Маєр, Клаван, Поульсен, Вернблум, Алтідор (Беншоп 81), Ельм (Віргевер 77), Беренс, Мойсандер (к). Запас: Хейблок, Рейн, Холланд, Лукассен.

Після двох турів у групі лідирують АЗ (4) і Меатліст (4). Аустрія після виграшу в Мальме, яке програло обидва стартові матчі, має 3 очки.

Треій тур відбудеться 20 жовтня. Металіст на виїзді зіграє з Мальме.