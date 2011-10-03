Колишні керівники заводу ім. Шевченка нанесли державі збитки на 5 млн. грн.

Харків. 3 жовтня. УНІАН. Прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу стосовно колишніх керівників державного підприємства «Харківський приладобудівний завод ім. Т. Г. Шевченка».

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на заступника прокурора Харківської області Володимира СУХОДУБОВА.

За його даними, встановлено, що 2008 року службові особи заводу безоплатно, всупереч інтересам підприємства та в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю, силами спеціалістів заводу виконали пуско-налагоджувальні роботи на енергоблоці однієї з українських атомних електростанцій вартістю понад 4,9 млн. грн. Витрати на відрядження з цією метою працівників державного підприємства становили понад 106 тис. грн.

При цьому оплату за проведення пуско-налагоджувальних робіт отримали інші підприємства, які за угодами й мали виконувати ці роботи.

Внаслідок таких дій колишніх службових осіб заводу Шевченка державному підприємству заподіяні матеріальні збитки на загальну суму понад 5 млн. грн.

30 вересня порушена кримінальна справа стосовно службових осіб ДП за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України. У справі триває досудове слідство.