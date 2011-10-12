У Харкові облаштують три вертолітні майданчики

Харків. 12 жовтня. УНІАН. У Харкові до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року облаштують три вертолітні майданчики.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на заступника Харківського міського голови з питань сім`ї, молоді, спорту та підготовки ЄВРО-2012 Олександра ПОПОВА.

За його словами, один із майданчиків облаштують біля клініки «Борис», яка за домовленістю з містом обслуговуватиме родину УЄФА та команди-учасниці чемпіонату. Також місця для посадки вертольотів будуть обладнані біля обласної клінічної лікарні та на полі дитячої футбольної академії «Металіст».