У Харкові облаштують три вертолітні майданчики
10:07, 12 жовтня 2011Харьків
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Спеціально до Євро-2012
Харків. 12 жовтня. УНІАН. У Харкові до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року облаштують три вертолітні майданчики.
Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на заступника Харківського міського голови з питань сім`ї, молоді, спорту та підготовки ЄВРО-2012 Олександра ПОПОВА.
За його словами, один із майданчиків облаштують біля клініки «Борис», яка за домовленістю з містом обслуговуватиме родину УЄФА та команди-учасниці чемпіонату. Також місця для посадки вертольотів будуть обладнані біля обласної клінічної лікарні та на полі дитячої футбольної академії «Металіст».
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