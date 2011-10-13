У Липцях наступного тижня відкриють лікарню

Харків. 13 жовтня. УНІАН. Наступного тижня лікарня в Липцях буде здана в експлуатацію.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував сьогодні губернатор Михайло ДОБКІН.

За його словами, менш ніж за два роки лікарня побудована практично з нуля.

«Лікарня буде затребувана, тому що ті умови, в яких там до сьогоднішнього дня знаходяться пацієнти, – це не той рівень, який може собі дозволити Харківська область», – сказав М.ДОБКІН.

Він додав, що особисто контролював будівництво лікарні в Липцях, і за рахунок коштів місцевого та державного бюджетів вдалося зробити найсучаснішу медичну установу, яка буде працювати багато років.

«Необхідно не просто зробити медичний заклад, необхідно зробити так, щоб усьому персоналу було там зручно працювати, і лікарі не були змушені займатися іншими питаннями, які відволікають їх від основної діяльності», - зазначив М.ДОБКІН.