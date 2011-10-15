Районним газетам оновлять комп’ютерну техніку
13:04, 15 жовтня 2011Харьків
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Маренич: не міняли 10 років
Харків. 14 жовтня. УНІАН. Кожна редакція районної комунальної газети в Харківській області отримає нову комп’ютерну техніку.
Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформувала під час обласної селекторної наради начальник управління у справах преси та інформації Вікторія МАРЕНИЧ.
«Комп’ютери в редакціях не оновлювалися вже майже 10 років, а це напряму впливає на якість підготовки газети, - сказала В.МАРЕНИЧ.
«Наше управління, - зазначивла вона, - ініціювало розв’язання цього питання, і воно буде розглянуте на сесії обласної ради за підсумками виконання бюджету за 9 місяців 2011 року».
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