Районним газетам оновлять комп’ютерну техніку

Харків. 14 жовтня. УНІАН. Кожна редакція районної комунальної газети в Харківській області отримає нову комп’ютерну техніку.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформувала під час обласної селекторної наради начальник управління у справах преси та інформації Вікторія МАРЕНИЧ.

«Комп’ютери в редакціях не оновлювалися вже майже 10 років, а це напряму впливає на якість підготовки газети, - сказала В.МАРЕНИЧ.

«Наше управління, - зазначивла вона, - ініціювало розв’язання цього питання, і воно буде розглянуте на сесії обласної ради за підсумками виконання бюджету за 9 місяців 2011 року».