На станції ”Основа” потекла цистерна з соляною кислотою

Харків. 27 липня. УНІАН. На залізничній станції «Основа» увечері 26 липня була виявлена цистерна, з якої витікала соляна кислота.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської ОДА, сигнал про аварійну ситуацію надійшов від працівників станції близько 19.00.

Цистерна із соляною кислотою близько 60 т перебувала у складі товарного потягу сполученням Запоріжжя – Суми-Хімпром, який перебував на формуванні. Цистерна мала тріщину довжиною близько 50 см.

За словами представника Головного управління, на місце події прнибули аваріно-відновлювані бригади і пожежний потяг. На цистерну було накладено бандаж, зазраз вона перебуває на станції «Безлюдівка» - на місці аварійного зливу небезпечних вантажів.

До Харкова були викликані представники компанії «Кремній-полімер», які зараз вирішують питання, пов’язані з аварійною ситуацією.