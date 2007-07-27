Взято під варту ще одного тренера «Дружби-78»

У Харкові увечері, 26 липня, взято під варту другого тренера хокейного клубу «Дружба-78» Олега ЧЕКРИШОВА, який проходить у справі про інцидент у Харківській спеціалізованій дитячій юнацькій спортивній школі олімпійського резерву і знаходився на підписці про невиїзд.

Як передає кореспондент УНІАН, в четвер увечері Київський районний суд змінив йому запобіжний захід з підписки про невиїзд на утримання під вартою.

Після завершення суду велика група батьків хокеїстів «Дружби-78” разом з дітьми на знак протесту, як вони вважають, незаконного рішення суду, майже півтори години блокували відправку тренера до Харківського слідчого ізолятора.

Як повідомив в інтерв’ю кореспонденту УНІАН адвокат Юрій ВИШНЕВЕЦЬКИЙ, від постраждалих у справі надійшли скарги, що начебто О.ЧЕКРИШОВ погрожував їм і схиляв їх до зміни показань. За словами адвоката, це і стало підставою для рішення суду. О.ЧЕКРИШОВ був викликаний до суду, який і ухвалив рішення про взяття його варту.

Як повідомляв УНІАН, увечері 25 липня було взято під варту тренера хокейного клубу «Дружба-78» Володимира ЄРЬОМІНА, який 23 липня повернувся зі своєю командою в Україну з міжнародного турніру «One Hockey» у Філадельфії (США). Після затримання В.ЄРЬОМІНА Київський районний суд м. Харкова ухвалив змінити йому запобіжний захід з підписки про невиїзд на утримання під вартою.

За словами Ю.ВИШНЕВЕЦЬКОГО, В.ЄРЬОМІНА було взято під варту, і з залу суду перевезено до Харківського слідчого ізолятора. Підставою для цього стало порушення ним підписки про невиїзд, яку він давав у зв’язку з кримінальною справою, у якій проходить як обвинувачуваний у хуліганстві і нанесенні тілесних ушкоджень.

Довідка УНІАН. В.ЄРЬОМІН звинувачується органами досудового слідства у тому, що в серпні 2006 р. у приміщенні Харківської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву (СДЮСШОР) начебто «у групі з іншими особами скоїв злісне хуліганство», завдавши двом потерпілим тілесні ушкодження легкої і середньої тяжкості.

У кримінальній справі проходять також ще два тренери «Дружби-78»: Олег ЧЕКРИШОВ та головний тренер Іван ПРАВИЛОВ.

І.ПРАВИЛОВ, який також перебуває на підписці про невиїзд, у цей час перебуває у Сполучених Штатах Америки на запрошення.

Справа пов’язана з інцидентом у серпні 2006 р. у приміщенні Харківської СДЮСШОР, коли з боку керівника школи був застосований газовий пістолет під час конфлікту, що виник між тренерами, батьками, дітьми з «Дружби-78» та керівництвом школи.