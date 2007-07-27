Восени у Харкові буде відкрито Почесне Консульство Словенії

Харків. 27 липня. УНІАН. Восени буде відкрито Почесне Консульство Республіки Словенія у Харкові.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА, про це поінформував голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ, підсумовуючи візит до Словенії делегації Харківщини.

«Вже восени буде відкрито Почесне Консульство Республіки Словенія у Харкові», - сказав А.АВАКОВ.

Губернатор висловив переконання, що відкриття Почесного Консульства, «значно активізує нашу співпрацю».

Як повідомляв УНІАН, в рамках візиту до Словенії у Любляні був підписаний Меморандум про співпрацю між Харківською облдержадміністрацією та Міністерством економіки Республіки Словенія.