Реалізація проекту побудови аеропорту «Харків-Бєлгород» триває - Кірюхін

Харків. 27 липня. УНІАН. Триває реалізація проекту міжнародного аеропорту «Харків-Бєлгород», який заплановано спорудити на межі Харківської та Бєлгородської областей -

поблизу прикордонних пунктів «Нєхотєєвка» (Росія) та «Гоптівка» (Україна).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в. о. голови виконавчого комітету Ради керівників прикордонних областей Бєларусі, Росії й України Олексій КІРЮХІН.

За його словами, російська сторона вже викупила 1 тис. 600 га землі під проект аеропорту (уздовж траси біля с. Нєхотєєвка), проведені попередні обґрунтування проекту.

Як раніше повідомлялося, у квітні 2007 р. Кабінет міністрів України доручив створити робочу групу, що буде займатися створенням аеропорту. На українській землі планується побудувати частина інфраструктури аеропорту, у т.ч. і виставковий центр. Вартість проекту, за по попередньою оцінкою, становить не менше півмільярда доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, останнім часом деякі керівники місцевої влади висловлювали сумнів у можливості побудови на кордоні аеропорту «Бєлгород – Харків».