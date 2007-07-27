Потерпіла сторона у справі Кушнарьова не згодна з формулюванням «вбивство через необережність» - адвокат

Харків. 27 липня. УНІАН. Потерпіла сторона у справі загибелі колишнього народного депутата України Євгена Кушнарьова не згодна з формулювання «вбивство через необережність», як це кваліфікувала у досудовому слідстві прокуратура Харківської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції адвокат сім`ї Кушнарьова Вячеслав СТОВБА.

«Потерпіла сторона у справі про смерть Євгена Кушнарьова не згодна з формулюванням слідства «вбивство через необережність», - заявив В.СТОВБА.

За словами адвоката, формулювання слід визначити так: «убивство з непрямим наміром». При цьому він не вказав, як вплине на міру покарання обвинуваченого зміна формулювання.

В.СТОВБА торкнувся також висловлювань прокурора області Василя СИНЧУКА, зазначивши, зокрема, що прокурор приблизно (за 2-3 тижні - УНІАН) назвав термін завершення слідства.