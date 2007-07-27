Адвокат сім’ї Кушнарьова поставив питання про довіру прокурору області Синчуку

Харків. 27 липня. УНІАН. Адвокат сім’ї Кушнарьова В’ячеслав СТОВБА поставив питання про довіру прокурору Харківської області Василю СИНЧУКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.СТОВБА сьогодні повідомив на прес-конференції.

За словами В.СТОВБИ, він направив на адресу Генеральної прокуратури, прокуратури Харківської області та начальника слідчої групи клопотання, у якому попросив розглянути питання довіри прокуророві В.СІНЧУКУ.

Підставою для такого клопотання, сказав В.СТОВБА, є незадовільне, як вважає адвокат, розслідуванням у справі обвинувачуваного Дмитра ЗАВАЛЬНОГО.

Крім того, адвокат звернувся із проханням невідкладно завершити моніторинг місця вбивства, при якому, можливо, будуть встановлені інші учасники тих подій. В.СТОВБА відзначив, що його клопотання задовільнено.