Харків. 16 листопада. УНІАН. Сьогодні у Харкові відновив роботу телеканал «Фора».

Про це повідомив кореспондентові УНІАН виконуючий обов’язки генерального директора телерадіокомпанії «Фора» Віктор МОЗГОВИЙ, коментуючи ситуацію на телеканалі, призупиненя роботи якого у вересні цього року викликало велий резонанс серед громадськості.

«Сьогодні телеканал «Фора» відновив роботу, мовлення розпочато о 18.00, воно триватиме, як і раніше, 24 години на добу», - сказав новий керівник телерадіокомпанії.

За його словами, призупинка мовлення телеканалу «Фора» була викликана «технічними та організаційними проблемами».

«На сьогодні, - повідомив В.МОЗГОВИЙ, - замінений менеджмент, зокрема, приступили до роботи головний інженер та програмний директор компанії, редколегією розроблена проектна документація, затверджена сітка мовлення, перебудовано передатчик і повністю відновлено мовлення телеканалу».

«Ми також, - сказав керівник, - ми оголосили конкурс на програми і раді бачити на каналі різноманітні думки з тим, щоб задовольнити потреби харків’ян». Він додав, що «пропозиції зроблені різним творчим колективам», у тому числі й харківському агентству «АТН», робота якого також була призупинена і не відновлена на сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, представники харківських телеканалів «А/ТВК» та «Фора», а також телекомпанії «АТН», заявляли, що місцева влада Харкова проводить зачистку інформаційного простору шляхом відключення від ефіру незалежних телеканалів.

За словами керівника «АТН» Олега ЮХТИ, офіційні причини відключення цих каналів від ефіру різні - від проблем із санепідемстанцією до рішення провайдера розірвати угоду про надання послуг. Він висловив думку, що реально за всіма цими подіями стоять вищі посадовці місцевих органів влади. За інформацією О.ЮХТИ, від співпраці з каналами також відмовилися чотири оператори місцевих телекомунікаційних мереж, із якими ці ЗМІ готові були укласти відповідні угоди.

У свою чергу Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС неодноразово відкидав звинувачення у причетності до припинення мовлення телеканалів «Фора», «А/ТВК» та «АТН».