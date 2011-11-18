Металіст проведе матч із Зорею в Донецьку

Харків. 17 листопада. УНІАН. Матч 17-го туру Чемпіонату України з футболу між луганською «Зорею» і харківським «Металістом» пройде в Донецьку на стадіоні РСК «Олімпійський». Про це повідомляє прес-служба луганчан.

Відповідне рішення було затверджено Дирекцією Прем`єр-ліги у зв`язку з тим, що поле стадіону «Сталь» у Алчевську, де «Зоря» проводить домашні матчі, не відповідає нормам ФФУ. З настанням морозів і під подвійним навантаженням газон не витримав і тепер нагадує скоріше болото, ніж футбольне поле.

Нагадаємо, що гра відбудеться в неділю, 20 листопада. Початок матчу – 13.00.

ТСН